Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року — Finance.ua

Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року Сьогодні 20:29 — Енергетика

Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року

У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

«В цьому році ціну за кіловат до 6 грн ми точно не побачимо. 3,5−4 грн, такий буде діапазон ціни. Депутат Нагорняк згадав, що в кінці вересня був лист, який визнали в Держдепартаменті США, що є вимога підняти тариф, щоб він відповідав ринковій ціні», — зазначив експерт.

За його словами, в умовах війни зниження доходів та безробіття буде неправильним рішенням підвищувати тарифи. Це призведе до зростання боргів населення.

Варто зазначити, що наразі вартість електроенергії для населення складає 2,64 грн/кВт-год.

Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк 29 січня заявив, що вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні можуть підняти вдвічі. В такому випадку тариф буде складати трохи менше ніж 6 грн.

Водночас Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. Перші відключення заплановані з 29 січня.

УНІАН За матеріалами:

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