В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики — Finance.ua

В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики Сьогодні 19:32 — Енергетика

В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця року планує захистити від ракетних атак 22 об'єкти енергетики в 14 областях.

Як пише пресслужба Мінвідновлення, про це йшлося під час зустрічі керівництва установи з міжнародними партнерами, присвяченій підсумкам 2023 року та планам на 2024-й.

Захист енергетичних об'єктів

Одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями:

перший рівень: біг-беги та габіони. Захищено 103 об'єкти у 21 області України;

другий рівень — захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів;

третій рівень — захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.

Інфографіка: Мінвідновлення

Будівництво магістрального водогону

Другим великим проєктом, який реалізує Агентство, є будівництво магістрального водогону, який має забезпечити 1,5 млн людей питною водою після підриву Каховської ГЕС російськими військами. Роботи було розпочато у червні 2023 року.

Протяжність водогону — 145 км. На кожній з ділянок працюють інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

Інфографіка: Мінвідновлення

Відбудова соціальних об'єктів

Триває відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій: м. Бородянка (Київська область), с. Ягідне (Чернігівська область), м. Тростянець (Сумська область), с. Циркуни (Харківська область), с. Посад-Покровське (Херсонська область).

Загалом Агентство відбудовує 352 об'єкти, з яких 292 — житло, 31 — соціальна інфраструктура, 16 — вулично-дорожня інфраструктура, 8 — адміністративні будівлі, 5 — об'єкти житлово-комунального господарства.

Також протягом 2022−2023 рр Агентство відремонтувало 330 мостів.

Інфографіка: Мінвідновлення

Експорт автошляхами

Після початку повномасштабної війни 70% експорту доставляється автошляхами. З метою розвитку експортних шляхів до сфери управління Агентства вже передано 23 контрольно-пропускні пункти на західному та південному кордоні, ще 6 знаходяться в процесі передачі. На 11 вже розпочато ремонтні роботи.

Крім того, впроваджено єдині методики закупівель з цивільного будівництва, моніторинг і аналіз закупівель служб, налагоджено ефективний діалог з ринком, запроваджено сертифікацію закупівель за стандартами Королівського інституту закупівель Британії (CIPS).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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