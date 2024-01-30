В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики

Енергетика
51
В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики
В Україні планують до кінця року встановити захист від ракет на 22 об'єктах енергетики
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця року планує захистити від ракетних атак 22 об'єкти енергетики в 14 областях.
Як пише пресслужба Мінвідновлення, про це йшлося під час зустрічі керівництва установи з міжнародними партнерами, присвяченій підсумкам 2023 року та планам на 2024-й.

Захист енергетичних об'єктів

Одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році став захист об'єктів енергетики за трьома рівнями:
  • перший рівень: біг-беги та габіони. Захищено 103 об'єкти у 21 області України;
  • другий рівень — захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об'єктів;
  • третій рівень — захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування.
Інфографіка: Мінвідновлення
Інфографіка: Мінвідновлення

Будівництво магістрального водогону

Другим великим проєктом, який реалізує Агентство, є будівництво магістрального водогону, який має забезпечити 1,5 млн людей питною водою після підриву Каховської ГЕС російськими військами. Роботи було розпочато у червні 2023 року.
Протяжність водогону — 145 км. На кожній з ділянок працюють інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.
Інфографіка: Мінвідновлення
Інфографіка: Мінвідновлення

Відбудова соціальних об'єктів

Триває відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій: м. Бородянка (Київська область), с. Ягідне (Чернігівська область), м. Тростянець (Сумська область), с. Циркуни (Харківська область), с. Посад-Покровське (Херсонська область).
Загалом Агентство відбудовує 352 об'єкти, з яких 292 — житло, 31 — соціальна інфраструктура, 16 — вулично-дорожня інфраструктура, 8 — адміністративні будівлі, 5 — об'єкти житлово-комунального господарства.
Також протягом 2022−2023 рр Агентство відремонтувало 330 мостів.
Інфографіка: Мінвідновлення
Інфографіка: Мінвідновлення

Експорт автошляхами

Після початку повномасштабної війни 70% експорту доставляється автошляхами. З метою розвитку експортних шляхів до сфери управління Агентства вже передано 23 контрольно-пропускні пункти на західному та південному кордоні, ще 6 знаходяться в процесі передачі. На 11 вже розпочато ремонтні роботи.
Крім того, впроваджено єдині методики закупівель з цивільного будівництва, моніторинг і аналіз закупівель служб, налагоджено ефективний діалог з ринком, запроваджено сертифікацію закупівель за стандартами Королівського інституту закупівель Британії (CIPS).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.