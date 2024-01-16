В «Укренерго» оцінили можливість повторного блекауту в Україні — Finance.ua
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В «Укренерго» оцінили можливість повторного блекауту в Україні

Енергетика
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В «Укренерго» оцінили можливість повторного блекауту в Україні
В «Укренерго» оцінили можливість повторного блекауту в Україні, Фото: Reuters
Гарантувати, що не буде повторного блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні.
Про це в інтерв'ю ЕП заявив головний диспетчер «Укренерго» Віталій Зайченко.
«Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Південної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів „за дужки“, то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії», — наголосив Зайченко.
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Він додав, що хакерські атаки росіян на диспетчерський центр відбуваються щоденно, сотнями. Однак завдяки потужній команді з кіберзахисту, жодної успішної атаки не було.
Водночас Зайченко наголосив, що наразі в Україні зростає споживання електроенергії як з боку промисловості, так і з боку населення.
«Учора (інтерв'ю записане 11 січня) у нас був черговий рекорд споживання з початку війни. Цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам. Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС», — зазначив головний диспетчер «Укренерго».
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Третій чинник, за його словами, — негода, через яку 10 січня було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават.
«Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити», — зауважив Зайченко.

Довідка Finance.ua:

  • Україна може побудувати нові енергетичні потужності та приєднатися до європейського ринку електроенергії менше, ніж за 10 років. Для цього потрібні відповідні ринкові та регуляторні умови;
  • планові відключення електроенергії в Україні цієї зими поки що не застосовувалися. Але у разі масованих ракетних атак та значних пошкоджень інфраструктури до них можуть повернутися, заявляв раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус;
  • побутові споживачі електроенергії в Києві станом на 1 грудня 2023 року заборгували за ресурс 1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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