В НКРЕКП пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП — Finance.ua

В НКРЕКП пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП Сьогодні 11:04 — Енергетика

В НКРЕКП пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП

Основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги. Зокрема сьогодні борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом.

Про це розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

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За його словами для нормального функціонування енергосистеми України необхідні значні ресурси, тому відміна мораторію була вимушеною мірою.

Ущаповський додає, що ті домогосподарства які мають відповідні субсидії, сплачують за комунальні послуги майже у повному розмірі, і парадоксальним є те, що борги зростають переважно через домогосподарства, які є платоспроможними, оскільки мораторій значно погіршив платіжну дисципліну.

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Проте, дія мораторію зберігатиметься на територіях де ведуться бойові дії, та на прифронтових територіях.

В такий спосіб Кабмін прагне зупини зростання боргів за комунальні послуги, які вже сягнули небачених цифр.

Довідка Finance.ua:

9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати;

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