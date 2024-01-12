В Yasno пояснили, як відбуватиметься відключення електрики боржникам — Finance.ua

В Yasno пояснили, як відбуватиметься відключення електрики боржникам
Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд.
Про це повідомив у Facebook гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, Yasno не буде відключати всю Україну, оскільки працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.
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«Як відключатимуть постачальники й оператори системи розподілу на решті території України — краще уточнити у них», — додав він.
«Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по „віку“ заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн», — пояснив Коваленко.
За його словами, відключення «не буде одномоментно всім і раптово».
«Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — сповіщення від ОСР. Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде», — зазначив керівник Yasno.
Всі, хто має борги, будуть отримувати сповіщення з 29 січня. Відключення відбудеться через 10 днів після отримання першого попередження. Але для того, щоб уникнути такого сценарію, необхідно сплатити борг.
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«Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу», — зазначив він.
У випадку, якщо споживач має велику заборгованість, то в Yasno розглядають і такі випадки. Однак людині все ж варто до компанії та укласти договір розстрочки з індивідуальним графіком за яким людина сплачує.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії;
- уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
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