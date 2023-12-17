В Україні дорожчає комуналка (інфографіка) — Finance.ua

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В Україні дорожчає комуналка (інфографіка)

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У 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За цими даними, зростання цін на електричну енергію пов’язане із червневим підвищенням тарифу. Вартість електроенергії зросла на 69,7%. Ціна тоді підскочила до 2,64 гривні за 1 кВт*год.
Також на 8,7% підвищились розцінки на прибирання сміття.
На 3,9% подорожчало утримання та ремонт житла. На 2,7% підвищились ціни на послуги з управління багатоквартирними будинками, на 0,8% подорожчало водопостачання та водовідведення, на 0,7% — каналізація.
Водночас вартість природного газу, гарячої води та опалення залишається без змін завдяки запровадженому мораторію минулого року. З огляду на те, що переважна більшість громадян є клієнтами Нафтогазу, то платять за кубометр газу 7,96 гривні.
За умови споживання, відповідно до соцнорми 9,9 кубометра, за грудень потрібно буде віддати 78,8 гривні. Однак варто враховувати, що додатково стягують плату за доставку природного газу, яка різниться залежно від регіону.
В Україні дорожчає комуналка (інфографіка)
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За матеріалами:
economics.novyny
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