У Раді пояснили повернення відключень світла за борги — Finance.ua

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У Раді пояснили повернення відключень світла за борги

Особисті фінанси
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У Раді пояснили повернення відключень світла за борги
У Раді пояснили повернення відключень світла за борги
Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
Відповідну заяву зробив голова Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону.
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За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно. Він додав, що деякі забезпечені українці із великими зарплатами «почали зловживати певними нормами і почали накопичувати борги за електроенергію».
«Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде», — зазначив голова комітету.
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Герус повідомив, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів, тому Кабінет міністрів ухвалив таке рішення.
Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.
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