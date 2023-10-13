Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комуналку. Експерт пояснив небезпеку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комуналку. Експерт пояснив небезпеку

Особисті фінанси
131
Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комуналку. Експерт пояснив небезпеку
Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комуналку. Експерт пояснив небезпеку
У Києві невдовзі зміняться умови оплати комунальних послуг, а саме КМДА планує відмовитись від паперових рахунків-фактур по оплаті за комунальні послуги. З однієї сторони це може здаватися дуже зручним нововведенням, в дусі економії та інновації. Але відмова від паперових квитанцій в існуючому форматі містить небезпечні приховані нюанси для самих споживачів.
Про це пише голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.
За його словами, при виникненні непорозумінь чи непрозорих нарахувань, саме паперові рахунки-фактури є основними доказами порушення прав споживача при судових спорах по захисту прав споживачів комунальних послуг.
Читайте також
«Виходячи з мого особистого судового досвіду, саме наявність паперових квитанцій та детальної інформації в них, дозволяла аргументовано довести, що монополіст махлює з рахунками. Наприклад у послузі центрального опалення у паперовому рахунку міститься детальна інформація про отриману послугу, заборгованості, перерахунки, нарахування, терміни і періоди по будинку цієї послуги та ще деякі показники, за допомогою яких можна зрозуміти — за що саме, та як нараховані гроші», — наголошує фахівець.
Попенко додає, що без паперових рахунків, де відображені всі цифри, буде значно важче довести свою правоту (що несправедливо нарахували платіжки) як в досудових спорах, скаргах, листуваннях, так і в судах.
Читайте також
«Якщо порівняти електронний рахунок-фактуру (на які пропонує перейти КМДА) та паперовий, то можна зрозуміти, що електронний рахунок взагалі не містить ніякої детальної інформації та у випадку надання цього рахунку до суду, суддя не зможе об`єктивно побачити, звідки взялася сума нарахувань. В електронній квитанції не зазначено навіть спожитий обсяг послуги, а є лише сума до сплати за окремий період», — пояснює Попенко.
Він переконаний, що відмова від паперових рахунків може призвести до сплеску шахрайських схем зі сторони монополістів комунальних послуг. Тоді як при спробі подати на них в суд, ви будете позбавлені детальної схеми формування ваших рахунків і нарахування сум. В такому разі, навіть по судовому запиту, монополіст зможе надати суду будь-яку роздруківку на свій розсуд, з якої не буде зрозуміло сутність вашої претензій.
Читайте також
«Тож раджу не поспішати відмовлятись від діючих паперових рахунків за комунальні послуги, особливо, за водопостачання, опалення тощо. Принаймні до тих пір, доки КМДА не визнає цю проблему та не розробить принципово іншу електронну систему оплати за комунальні послуги, де будуть детально зазначені всі показники, всі об'єми і всі дані по нарахуванням сум за комунальні послуги», — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.