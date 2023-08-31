Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики
Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики
У разі наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг житлову субсидію не призначають.
Як нагадують у Мінсоцполітики, йдеться про прострочену заборгованість на понад три місяці, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз — 680 грн).
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Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію.
Окрім цього, при наявності боргу субсидія не призначається лише на комунальні послуги, за якими наявний цей борг. Тому в разі відмови в призначенні допомоги на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Довідка Finance.ua:

  • у Пенсійному фонді України пояснили нюанси отримання субсидії, якщо у людини оформлена оплата частинами;
  • розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу;
  • у певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю.
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За матеріалами:
Finance.ua
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