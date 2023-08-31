Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги — відповідь Мінсоцполітики

У разі наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг житлову субсидію не призначають.

Як нагадують у Мінсоцполітики, йдеться про прострочену заборгованість на понад три місяці, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз — 680 грн).

Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію.

Окрім цього, при наявності боргу субсидія не призначається лише на комунальні послуги, за якими наявний цей борг. Тому в разі відмови в призначенні допомоги на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Довідка Finance.ua:

у Пенсійному фонді України пояснили нюанси отримання субсидії, якщо у людини оформлена оплата частинами;

розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу;

у певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.