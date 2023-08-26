Як оформлення оплати частинами може вплинути на субсидію: відповідь ПФУ — Finance.ua

Як оформлення оплати частинами може вплинути на субсидію: відповідь ПФУ Сьогодні 14:26 — Особисті фінанси

Як оформлення оплати частинами може вплинути на субсидію: відповідь ПФУ

У Пенсійному фонді України пояснили нюанси отримання субсидії, якщо у людини оформлена оплата частинами.

Нарахування пільг залежить він суми розстрочки і від періоду її оформлення.

У ПФУ розповіли, що житлова субсидія не призначається у разі, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень.

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Також субсидія не призначається, якщо одноразова сума оплати покупки чи послуги перевищує 50 тисяч грн. Винятком є медичні, освітні та житлово-комунальні послуг згідно із соціальною нормою житла.

Однак оплата частинами 10 платежів на покупку загальною вартістю 10 000 грн не стане завадою для отримання житлової субсидії.

Довідка Finance.ua:

житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу;

у певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю;

українці можуть отримувати субсидію двома способами: поштою або на банківську картку. Однак якщо спочатку допомога надходила вам на Укрпошту, а тепер вам зручніше на картку, ви можете самостійно її перевести.



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