Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію — Finance.ua

Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію
Нові категорії українців будуть отримувати субсидії.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340 допомогу на оплату «комуналки» тепер можуть отримувати:
- особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення росії;
- військові та працівники силових структур, які воюють (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону).
Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.
До того ж тепер можна надавати відомості про людину, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею. Проте допомога буде надходити лише за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим чи фактичним.
Як оформити субсидію під час війни
Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:
- зайти на сайт електронних послуг ПФУ;
- у верхньому правому кутку натиснути «Вхід»;
- авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;
- в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ «Комунікації з ПФУ» та обрати «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
- натиснути «Продовжити»;
- обрати «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом»;
- заповнити поля в онлайн-формі;
- додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим;
- натиснути «Сформувати заяву»;
- перевірити внесені дані та натиснути «Підписати та відправити в ПФУ».
З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі «Мої звернення», обравши опцію «Статус звернення».
Довідка Finance.ua:
- у певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю;
- право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які проживають у житлових приміщеннях (будинках). Розмір субсидії при цьому розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу;
- через збільшення тарифів на електроенергію, яке відбулося у червні, збільшилась кількість охочих отримати субсидію. Проте в неопалювальному сезоні вона не є критичною.
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