Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію — Finance.ua

Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Нові категорії українців можуть розраховувати на субсидію

Нові категорії українців будуть отримувати субсидії.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340 допомогу на оплату «комуналки» тепер можуть отримувати:

особи, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення росії;

військові та працівники силових структур, які воюють (ЗСУ, НГУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, Держспецтрансслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інші військові формування, утворені відповідно до закону).

Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.

Читайте також Субсидію на електроенергію можна буде отримати простіше

До того ж тепер можна надавати відомості про людину, яка зареєстрована за певною адресою, але не проживає за нею. Проте допомога буде надходити лише за одним місцем проживання: зареєстрованим, задекларованим чи фактичним.

Як оформити субсидію під час війни

Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:

зайти на сайт електронних послуг ПФУ;

у верхньому правому кутку натиснути «Вхід»;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;

в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ «Комунікації з ПФУ» та обрати «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;

натиснути «Продовжити»;

обрати «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом»;

заповнити поля в онлайн-формі;

додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим;

натиснути «Сформувати заяву»;

перевірити внесені дані та натиснути «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі «Мої звернення», обравши опцію «Статус звернення».

Довідка Finance.ua:

у певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю;

право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які проживають у житлових приміщеннях (будинках). Розмір субсидії при цьому розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу;



через збільшення тарифів на електроенергію, яке відбулося у червні, збільшилась кількість охочих отримати субсидію. Проте в неопалювальному сезоні вона не є критичною.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.