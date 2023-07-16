Субсидію на електроенергію можна буде отримати простіше — Finance.ua

Субсидію на електроенергію можна буде отримати простіше Сьогодні 16:48 — Особисті фінанси

Субсидію на електроенергію можна буде отримати простіше

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри розробляли програмне забезпечення для оформлення субсидій, в тому числі через застосунок «Дія».

Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

За словами Геруса, додаткові кошти, які вдасться отримати енергокомпаніям від підвищення тарифів на електроенергію для населення, дозволять провести ремонт об'єктів енергетичної інфраструктури, яка постраждала.

Він додав, що під час розробки та запровадження нового тарифу на електроенергію враховувався і їхній соціальний вплив.

Також, голова комітету зазначив, що паралельно з обґрунтуванням нового тарифу йшло обговорення того, як можна підтримати соціально незахищені верстви населення. Для цього ухвалено низку рішень, які спрощують процес отримання субсидій, скорочують вимоги до необхідної документації.

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«Мінсоцполітики спільно з Мінцифри розробляли програмне забезпечення для оформлення субсидій, в тому числі через застосунок „Дія“. Тому ті, хто зараз хоче оформити субсидію, зможуть зробити це простіше, ніж раніше», — заявив Андрій Герус.

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