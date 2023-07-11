Як розрахувати обов’язковий платіж при призначенні субсидії - інструкція — Finance.ua

Як розрахувати обов’язковий платіж при призначенні субсидії - інструкція Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Як розрахувати обов’язковий платіж при призначенні субсидії - інструкція

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Обов’язковий відсоток платежу

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою урядом.

Щоб визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід поділити на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 — 2589 грн);

— 2589 грн); отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Для розрахунку розміру обов’язкового платежу обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

«Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості - що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії», — зазначають у ПФУ.

Приклад розрахунку субсидії за зверненням у травні 2023 року

У складі домогосподарства двоє пенсіонерів. Інших доходів, крім пенсійних виплат, у членів домогосподарства немає.

Для розрахунку житлової субсидії враховані доходи, виходячи з розміру нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Дохід кожного з членів домогосподарства за 6 місяців:

пенсія заявника за 6 місяців: 3715,56 грн (за березень 2023 року) х 6 = 22 293,36 грн;

пенсія дружини заявника за 6 місяців: 3215,80 грн (за березень 2023 року) х 6 = 19 294,80 грн.

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за 6 місяців:

22 293,36 грн + 19 294,80 грн = 41 588,16 грн / 6 (місяців) = 6931,36 грн.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена домогосподарства становить:

6931,36 грн / 2 (дві особи) = 3465,68 грн.

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Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою:

3465,68 грн (середньомісячний сукупний дохід на одного члена домогосподарства) / 2589 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року) / 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії) х 15% (базова норма плати за житлово-комунальні послуги) = 10,04%.

Розрахунок розміру обов’язкового платежу для домогосподарства:

10,04% (частка плати за послуги для домогосподарства) х 6931,36 грн (середньомісячний сукупний дохід домогосподарства) = 695,91 грн.

Розрахунок розміру субсидії:

1145,35 грн (розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів) — 695,91 грн (розмір обов’язкового платежу для домогосподарства) = 449,44 грн.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням переліку та вартості житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство, та кількості членів у його складі.

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