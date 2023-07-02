Коли розмір субсидії може складати нуль гривень — Finance.ua

Коли розмір субсидії може складати нуль гривень Сьогодні 07:26 — Особисті фінанси

Коли розмір субсидії може складати нуль гривень

У певний період року українцям можуть призначати житлові субсидії, розмір яких дорівнює нулю.

Про це пише РБК-Україна.

Що таке «нульова» субсидія

Житлова субсидія — це адресна допомога, яку надають членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Вам призначать субсидію, якщо у вас є різниця між розміром сплачених сум за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового платежу.

Обов’язковий платіж для кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

Проте якщо за результатами проведеного розрахунку різниця, а відповідно й розмір субсидії, має нульове чи від'ємне значення, субсидія складатиме нуль гривень.

Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Коли таку субсидію можуть призначити

«Нульова» субсидія може бути в літні місяці або в жовтні, коли опалення працювало неповний місяць.

Разом із тим для кожної комунальної послуги є розмір обов’язкової плати. Її потрібно вносити в разі призначення субсидії.

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Решту вартості спожитих послуг буде відшкодовано управлінням соціального захисту.

Отримувачі субсидій пройдуть перевірку

Це потрібно для того, щоб виявити та урізати виплати порушникам певних умов для отримання субсидій.

Дані будуть звіряти відразу з чотирьох реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України;

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Важливість такої верифікації полягає в «очищенні» списків від правопорушників у контексті отримання соціальних виплат і урізанні розміру різних соцвиплат, зокрема субсидій.

Припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Тому фінансову допомогу будуть отримувати винятково ті, хто її справді потребує.

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