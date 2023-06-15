Субсидія "в один клік": Кабмін затвердив експериментальний проєкт — Finance.ua

Субсидія "в один клік": Кабмін затвердив експериментальний проєкт Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Субсидія "в один клік": Кабмін затвердив експериментальний проєкт

Кабінет Міністрів затвердив проведення експериментального проєкту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією. Проект також має забезпечити швидке прийняття рішення щодо надання субсидії.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, посилаючись на Постанову від 13 червня 2023 р. № 601.

Що це дасть? Документ звільнить громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації для призначення субсидій.

«Уповноваженому члену родини треба буде подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати», — йдеться в повідомленні.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду України (ПФУ) для подання спрощеної заяви не потрібно.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість).

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти, повідомили в Мінсоцполітики.

Одночасно залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання.

Як реалізовуватиметься новий механізм

Українці зможуть подавати спрощені заяви на призначення житлової субсидії «в один клік». Це буде можливо зробити в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія або — за бажанням — у відділеннях Пенсійного фонду, ЦНАПів тощо.

Форма заяви максимально спрощується. Необхідно буде внести лише інформацію про членів вашого домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який бажаєте отримувати виплату. Потім визначити канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява — паперова).

Решту інформації ПФУ отримуватиме з реєстрів та баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.

Протягом 10 робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої - замість заявника — повної форми заяви і декларації по кожному домогосподарству.

За результатами розгляду спрощеної заяви та сформованих на основі інформації з реєстрів та баз даних заяви і декларації орган ПФУ прийме рішення про призначення і розмір житлової субсидії (або відмову). І повідомить про це громадянина.

У випадку, якщо за результатами формування декларації буде з’ясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.

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