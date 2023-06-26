Після підвищення тарифів кількість охочих отримати субсидію суттєво не зросла — Finance.ua
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Після підвищення тарифів кількість охочих отримати субсидію суттєво не зросла

Особисті фінанси
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Попри зростання тарифів на електроенергію, яке відбулося з 1 червня, кількість охочих отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг суттєво не змінилася. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону.
Проте вона запевнила, що до цього готові.
«Ми поки що не бачимо значного зростання кількості, проте, звичайно, ми як уряд готові до цього», — зазначила Марчак.
За її словами, субсидії наразі отримують 2,2 млн домогосподарств. Окрім цього, понад мільйон осіб отримують пільги на ЖКП. Проте очікується, що в новому опалювальному сезоні їхня кількість збільшиться.
Втім, як запевнила заступниця міністерки соцполітики, коштів на субсидії має вистачити. Наразі на це передбачено 37 млрд грн. Проте в разі потреби видатки збільшать. Вони фінансуються, у тому числі завдяки грошовій допомозі міжнародних партнерів.
За матеріалами:
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