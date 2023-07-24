Який дохід потрібно мати для отримання житлової субсидії — роз’яснення Пенсійного фонду — Finance.ua

Який дохід потрібно мати для отримання житлової субсидії — роз’яснення Пенсійного фонду Сьогодні 08:38 — Особисті фінанси

Який дохід потрібно мати для отримання житлової субсидії — роз’яснення Пенсійного фонду

Житлову субсидію може оформити кожен громадянин України та отримувати гроші на оплату комунальних послуг. Але є певні умови, серед яких є дохід домогосподарства.

До Пенсійного фонду звернулася українка із запитанням: «Який дохід потрібно мати, щоб отримувати субсидію, та чи можливо оформити субсидію, якщо за комунальні послуги розраховуюсь через приватний ЖЕК».

Фахівці ПФУ відповіли, що право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які проживають у житлових приміщеннях (будинках).

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Розмір субсидії при цьому розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Зокрема, для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати у середньому 15 відсотків щомісячного сукупного доходу (Постанова Кабінету Міністрів України № 1156 від 27.07.1998 р.).

«Відповідно до п. 90 абз. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати орган Пенсійного фонду України про виникнення обставин, зокрема — зміни соціального статусу членів домогосподарства. Представник житлово-комунальних послуг має надавати всю необхідну інформацію до Фонду незалежно від форм власності», — підсумували у ПФУ.

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borgexpert За матеріалами:

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