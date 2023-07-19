Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію — Finance.ua

Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію

Через збільшення тарифів на електроенергію, яке відбулося у червні, збільшилась кількість охочих отримати субсидію. Проте в неопалювальному сезоні вона не є критичною.

Про це заявила голова підкомітету з питань видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна.

«Звичайно, зі збільшенням тарифу на електроенергію люди трохи збільшили й подачу заяв на отримання субсидії, але враховуючи, що зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення, то кількість людей, які потребують на покращення свого матеріального стану через отримання субсидії не є критичним стрибком», — зазначила посадовиця.

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За її словами, в опалювальний сезон період найімовірніше кількість охочих отримати субсидію зросте. Так само збільшиться розмір субсидій.

«Влітку вона в середньому становить 300−400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи зростання цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте», — наголосила Забуранна і додала, що механізм призначення субсидії максимально спростили та автоматизували.

Загалом цього року на житлові субсидії передбачено трохи більше 25 млрд грн. Як зазначила голова підкомітету з питань видатків держбюджету, у середньому в зимовий період такою допомогою користуються понад 2,2 млн споживачів.

Подати заяву на призначення субсидії можна особисто:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

ЦНАПу;

уповноважених органів сільських, селищних і міських рад.

Онлайн:

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