Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію — Finance.ua
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Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію

Особисті фінанси
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Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію
Через зростання тарифів в Україні збільшилась кількість охочих отримати субсидію
Через збільшення тарифів на електроенергію, яке відбулося у червні, збільшилась кількість охочих отримати субсидію. Проте в неопалювальному сезоні вона не є критичною.
Про це заявила голова підкомітету з питань видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна.
«Звичайно, зі збільшенням тарифу на електроенергію люди трохи збільшили й подачу заяв на отримання субсидії, але враховуючи, що зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення, то кількість людей, які потребують на покращення свого матеріального стану через отримання субсидії не є критичним стрибком», — зазначила посадовиця.
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За її словами, в опалювальний сезон період найімовірніше кількість охочих отримати субсидію зросте. Так само збільшиться розмір субсидій.
«Влітку вона в середньому становить 300−400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи зростання цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте», — наголосила Забуранна і додала, що механізм призначення субсидії максимально спростили та автоматизували.
Загалом цього року на житлові субсидії передбачено трохи більше 25 млрд грн. Як зазначила голова підкомітету з питань видатків держбюджету, у середньому в зимовий період такою допомогою користуються понад 2,2 млн споживачів.
Подати заяву на призначення субсидії можна особисто:
  • до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • ЦНАПу;
  • уповноважених органів сільських, селищних і міських рад.
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