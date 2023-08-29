Як подати спрощену заяву на субсидію «в один клік»: покрокова інструкція — Finance.ua

Як подати спрощену заяву на субсидію «в один клік»: покрокова інструкція Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як подати спрощену заяву на субсидію «в один клік»: покрокова інструкція

В Україні впроваджується експериментальний проєкт, який дає можливість полегшити процедуру звернення за житловою субсидією.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву «в один клік» (в електронній формі - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія (за наявності технічної можливості) або в паперовій формі - звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою).

У заяву необхідно внести прізвище, ім'я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами — за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.

Повідомлення про прийняте рішення (встановлений розмір житлової субсидії, у разі її призначення, причини відмови і порядок оскарження рішення) разом із заявою та сформованою декларацією надійдуть заявникам:

тим, хто подавав через особистий кабінет на вебпорталі Фонду — в його особистий кабінет;

тим, хто подав засобами мобільного додатку Пенсійного фонду України — у мобільний додаток;

хто подав засобами Порталу Дія — через Портал Дія;

хто подав спрощену заяву у паперовій формі - на адресу електронної пошти.

Як подати заяву на житлову субсидію «в один клік» через вебпортал Фонду

Потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» треба обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

3. У спливаючому вікні натиснути кнопку «Продовжити».

4. У наступному вікні обрати опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом».

5. Заповнити онлайн-форму заяви: вказати загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначити реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додати інформацію про членів домогосподарства.

6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл», за бажанням та за наявності, додати скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання — копію договору оренди, довідку ВПО).

Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натиснути кнопку «Сформувати заяву».

7. Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

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