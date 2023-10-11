Платіжки надсилатимуть по-новому: комунальники відмовляють українців від паперових рахунків — Finance.ua
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Платіжки надсилатимуть по-новому: комунальники відмовляють українців від паперових рахунків

Особисті фінанси
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Платіжки надсилатимуть по-новому: комунальники відмовляють українців від паперових рахунків
Платіжки надсилатимуть по-новому: комунальники відмовляють українців від паперових рахунків
Українці можуть по-новому отримувати платіжку за комунальні послуги.
Відмовитися від звичних паперових рахунків запропонував Комунальний концерн «Центр комунального сервісу».
«Для споживачів продовжують покращувати послуги відмовитися від паперових платіжок. Так, українці можуть одержувати електронні копії паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що сервіс був покращений, і тепер отримати електронний рахунок споживач може миттєво після відмови від паперового рахунку-повідомлення.
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«Щойно споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію», — йдеться у повідомленні.
Комунальники наголошують, що відмова від паперових платіжок не є обов’язковою — споживачі можуть самостійно вирішувати як їм зручніше отримувати рахунки.
У разі випадкової відмови від паперових платіжок споживач може відновити доставку платіжок до поштової скриньки.

Довідка Finance.ua:

  • перед стартом опалювального сезону в Україні громадяни активно оформлюють субсидії на комунальні послуги. Проте набагато складніше отримати допомогу від держави, якщо є борги. Українцям пояснили, що робити в таких випадках;
  • у Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США.
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За матеріалами:
znaj.ua
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