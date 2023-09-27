У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку — Finance.ua

У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку

У Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 26 вересня.

Як зазначає Оксана Жолнович, суть згаданої реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

«Так, ми вже до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який з листопада повноцінно запрацює», — сказала глава Мінсоцполітики.

Читайте також Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках

За словами міністерки, цей механізм дасть змогу в автоматичному режимі сповіщати людей про те, що вони мають право на субсидію. Глава відомства також зазначила, що наступного року на субсидії з бюджету виділять близько 50 мільярдів гривень.

«Я сподіваюся, що нам цих коштів вистачить, тому що це істотно більше, ніж торік, щоб покрити всі запити і допомогти нашим людям, у яких маленький дохід, спокійно пережити і зиму і можливі підвищення комунальних платежів», — додала Жолнович.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 26 вересня ЗМІ опублікували робочий проєкт реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців;

в американському посольстві зазначили, що запропоновані реформи можуть слугувати основою для консультацій з українською владою та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції до ЄС.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.