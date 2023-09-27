У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку — Finance.ua

У Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку
У Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 26 вересня.
Як зазначає Оксана Жолнович, суть згаданої реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.
«Так, ми вже до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який з листопада повноцінно запрацює», — сказала глава Мінсоцполітики.
За словами міністерки, цей механізм дасть змогу в автоматичному режимі сповіщати людей про те, що вони мають право на субсидію. Глава відомства також зазначила, що наступного року на субсидії з бюджету виділять близько 50 мільярдів гривень.
«Я сподіваюся, що нам цих коштів вистачить, тому що це істотно більше, ніж торік, щоб покрити всі запити і допомогти нашим людям, у яких маленький дохід, спокійно пережити і зиму і можливі підвищення комунальних платежів», — додала Жолнович.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, 26 вересня ЗМІ опублікували робочий проєкт реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців;
- в американському посольстві зазначили, що запропоновані реформи можуть слугувати основою для консультацій з українською владою та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції до ЄС.
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