Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках

Особисті фінанси
234
Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках
Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках
В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.
Про це пише портал Новини. Live з посиланням на дані Державної служби статистики.
За інформацією Держстату, за період із серпня 2022-го по серпень 2023 року подорожчали практично всі комунальні послуги. Загалом вартість послуг ЖКГ зросла на 14,2%, найбільше підвищився тариф на електричну енергію — на 69,7%. З червня поточного року українські споживачі платять за ресурс 2,64 грн/кВт-год.
Читайте також
Також українцям доводиться платити більше за послугу з прибирання сміття — суми на 13,8% вищі. Решта послуг подорожчали менше 10%:
  • послуги з каналізації — на 0,7%;
  • послуги з водопостачання — на 0,8%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%;
  • послуги з утримання та ремонту житла — на 7,5%.
Читайте також
Водночас вартість природного газу не змінилася — цей тариф майже для всіх громадян «Нафтогаз» встановив на рівні 7,96 грн/м. куб. Послуга з опалення та гаряча вода навіть коштують менше — на 0,2%.
Джерело: Держстат
Джерело: Держстат

Прогнози щодо тарифів взимку

В уряді запевняють, що ціни на комунальні послуги не змінюватимуться до завершення опалювального сезону. Відтак, можна не перейматися за можливе подорожчання послуг щонайменше до квітня 2024 року.
Стабільність тарифів забезпечується дією покладених спеціальних обов’язків на учасників на ринку газу. Завдяки чому постачальники тепла отримають ресурс за фіксованою ціною 7,4 гривні за куб. м.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.