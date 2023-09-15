Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках — Finance.ua

Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Ціни на комуналку змінилися: які тепер суми у платіжках

В Україні змінилися суми у житлово-комунальних платіжках, попри мораторій на низку послуг. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, за період із серпня 2022-го по серпень 2023 року подорожчали практично всі комунальні послуги. Загалом вартість послуг ЖКГ зросла на 14,2%, найбільше підвищився тариф на електричну енергію — на 69,7%. З червня поточного року українські споживачі платять за ресурс 2,64 грн/кВт-год.

Також українцям доводиться платити більше за послугу з прибирання сміття — суми на 13,8% вищі. Решта послуг подорожчали менше 10%:

послуги з каналізації — на 0,7%;

послуги з водопостачання — на 0,8%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%;

послуги з утримання та ремонту житла — на 7,5%.

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Водночас вартість природного газу не змінилася — цей тариф майже для всіх громадян «Нафтогаз» встановив на рівні 7,96 грн/м. куб. Послуга з опалення та гаряча вода навіть коштують менше — на 0,2%.

Джерело: Держстат

Прогнози щодо тарифів взимку

В уряді запевняють, що ціни на комунальні послуги не змінюватимуться до завершення опалювального сезону. Відтак, можна не перейматися за можливе подорожчання послуг щонайменше до квітня 2024 року.

Стабільність тарифів забезпечується дією покладених спеціальних обов’язків на учасників на ринку газу. Завдяки чому постачальники тепла отримають ресурс за фіксованою ціною 7,4 гривні за куб. м.

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