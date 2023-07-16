Чи можна отримати позов до суду за борги за комуналку — Finance.ua

Чи можна отримати позов до суду за борги за комуналку Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Чи можна отримати позов до суду за борги за комуналку

Експерти порталу Юридичний порадник для ВПО пояснили , чи може особа, яка має борги, отримати позов до суду під час дії воєнного стану.

«Відповідно до Закону „Про житлово-комунальні послуги“, споживач зобовʼязаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами. Разом із тим, на час дії воєнного стану уряд встановив низку помʼякшень у сфері оплати комунальних послуг», — сказано в повідомленні.

Так, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні заборонено:

нараховувати та стягувати неустойку (штраф, пеню), інфляційні нарахування, проценти річних, за заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Проте це не звільняє споживача від обовʼязку оплачувати комунальні послуги.

Винятки:

1. Споживач має право не оплачувати ЖКП за період, коли він не користувався комунальними послугами (за відсутності приладів обліку) у звʼязку із тривалою відсутністю понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження.

2. Споживач має право не оплачувати ЖКП, якщо послуга не надавалася.

3. Споживач має право на зменшення оплати ЖКП, якщо послуга надавалася не в повному обсязі.

4. Заборонено стягнення заборгованості за ЖКП, яка була утворена після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій, включених до Переліку , за умови документального підтвердження, що споживач покинув місце свого проживання.

Отже, варто зробити висновок, що надавач комунальних послуг:

вправі направляти споживачам попередження про наявність заборгованості та вимогу про їх оплату;

у разі несплати заборгованості добровільно вправі звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості, що виникла до 24 лютого 2022 р.;

у разі несплати заборгованості добровільно вправі звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості, що виникла після 24 лютого 2022 р. на територіях, не включених до Переліку;

не повинен звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості за ЖКП, яка утворена після 24 лютого 2022 р. з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій, включених до Переліку;

не має права нараховувати та стягувати неустойку (штраф, пеню), інфляційні нарахування, проценти річних, за заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за ЖКП.

Як бути, якщо надавач комунальних послуг подав позов до суду та заявив незаконні вимоги?

Необхідно подати до суду відзив на позовну заяву, спростувавши незаконні вимоги.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.