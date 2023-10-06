Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги — Finance.ua

Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги
Перед стартом опалювального сезону в Україні громадяни активно оформлюють субсидії на комунальні послуги. Проте набагато складніше отримати допомогу від держави, якщо є борги. Українцям пояснили, що робити в таких випадках.
Про це розповів заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко в етері Єдиного телемарафону.
Він зазначив, що для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником. Цей документ, який підтверджує, що людина дійсно сплачує борг, потрібно прикріпити до заяви щодо отримання виплат.
Водночас якщо людина має борг лише одному підприємству, то вона можна отримати державну допомогу на оплату інших послуг. Наприклад, якщо в громадянина є борг за опалення, а всі інші комунальні послуги сплачені, то він може отримати субсидію на все, крім опалення.
«Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98−99% одержувачів субсидій — це є сумлінні платники за житлово-комунальні послуги, і платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж в середньому взагалі по всіх споживачах», — зауважив Віталій Музиченко.
Довідка Finance.ua:
- подати заяву на субсидію українці можуть особисто через органи соціального захисту населення. Також можна подати заяву через портал Дія;
- для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, а також обрати послугу «Заява на субсидію». Варто вказати, чи перебуваєте ви в шлюбі, а також вказати адресу, за якою хочете отримувати субсидії, а також заповнити усі поля заявки.
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