Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги — Finance.ua

Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги

Перед стартом опалювального сезону в Україні громадяни активно оформлюють субсидії на комунальні послуги. Проте набагато складніше отримати допомогу від держави, якщо є борги. Українцям пояснили, що робити в таких випадках.

Про це розповів заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко в етері Єдиного телемарафону.

Він зазначив, що для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником. Цей документ, який підтверджує, що людина дійсно сплачує борг, потрібно прикріпити до заяви щодо отримання виплат.

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Водночас якщо людина має борг лише одному підприємству, то вона можна отримати державну допомогу на оплату інших послуг. Наприклад, якщо в громадянина є борг за опалення, а всі інші комунальні послуги сплачені, то він може отримати субсидію на все, крім опалення.

«Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98−99% одержувачів субсидій — це є сумлінні платники за житлово-комунальні послуги, і платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж в середньому взагалі по всіх споживачах», — зауважив Віталій Музиченко.

Довідка Finance.ua:

подати заяву на субсидію українці можуть особисто через органи соціального захисту населення. Також можна подати заяву через портал Дія;

для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, а також обрати послугу «Заява на субсидію». Варто вказати, чи перебуваєте ви в шлюбі, а також вказати адресу, за якою хочете отримувати субсидії, а також заповнити усі поля заявки.

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Інформатор Гроші За матеріалами:

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