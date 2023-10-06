Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги

Особисті фінанси
45
Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги
Як оформити субсидію, якщо є борги за комунальні послуги
Перед стартом опалювального сезону в Україні громадяни активно оформлюють субсидії на комунальні послуги. Проте набагато складніше отримати допомогу від держави, якщо є борги. Українцям пояснили, що робити в таких випадках.
Про це розповів заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко в етері Єдиного телемарафону.
Він зазначив, що для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником. Цей документ, який підтверджує, що людина дійсно сплачує борг, потрібно прикріпити до заяви щодо отримання виплат.
Читайте також
Водночас якщо людина має борг лише одному підприємству, то вона можна отримати державну допомогу на оплату інших послуг. Наприклад, якщо в громадянина є борг за опалення, а всі інші комунальні послуги сплачені, то він може отримати субсидію на все, крім опалення.
«Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98−99% одержувачів субсидій — це є сумлінні платники за житлово-комунальні послуги, і платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж в середньому взагалі по всіх споживачах», — зауважив Віталій Музиченко.

Довідка Finance.ua:

  • подати заяву на субсидію українці можуть особисто через органи соціального захисту населення. Також можна подати заяву через портал Дія;
  • для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, а також обрати послугу «Заява на субсидію». Варто вказати, чи перебуваєте ви в шлюбі, а також вказати адресу, за якою хочете отримувати субсидії, а також заповнити усі поля заявки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Інформатор Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.