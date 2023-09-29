Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику

Особисті фінанси
170
Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику
Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику
Україні можна отримати різні види допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Серед них є і субсидія. Однак такі пільги надаються на соціальні норми використаних ресурсів.
У ПФУ повідомили, що норми використаної електроенергії, які покриваються пільгами, встановили ще в 2014 році. Всього розрізняють п’ять видів норм.

Якщо є газова плита та централізована гаряча вода:

  • максимальний розмір норми — 190 кВт/г на місяць
  • на одну людину — 70 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо є електроплита та централізована гаряча вода:

  • максимальний розмір норми — 230 кВт/г на місяць
  • на одну людину — 110 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо є електроплита і немає централізованої гарячої води:

  • максимальний розмір норми — 250 кВт/г на місяць
  • на одну людину — 130 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо електроплити, центральної гарячої води та колонки (газових водонагрівальних приладів) немає, але є централізована холодна вода:

  • максимальний розмір норми — 220 кВт/г на місяць
  • на одну людину — 100 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо це село чи смт і громадянину держава забезпечує безоплатне світло в житлі:

  • на одного прописаного — 30 кВт/г на місяць.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.