Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику — Finance.ua

Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Субсидія може покрити не всі витрати: скільки держава компенсує за електрику

Україні можна отримати різні види допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Серед них є і субсидія. Однак такі пільги надаються на соціальні норми використаних ресурсів.

У ПФУ повідомили , що норми використаної електроенергії, які покриваються пільгами, встановили ще в 2014 році. Всього розрізняють п’ять видів норм.

Якщо є газова плита та централізована гаряча вода:

максимальний розмір норми — 190 кВт/г на місяць

на одну людину — 70 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо є електроплита та централізована гаряча вода:

максимальний розмір норми — 230 кВт/г на місяць

на одну людину — 110 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо є електроплита і немає централізованої гарячої води:

максимальний розмір норми — 250 кВт/г на місяць

на одну людину — 130 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо електроплити, центральної гарячої води та колонки (газових водонагрівальних приладів) немає, але є централізована холодна вода:

максимальний розмір норми — 220 кВт/г на місяць

на одну людину — 100 кВт/г на місяць (на кожного додаткового мешканця +30 кВт/г).

Якщо це село чи смт і громадянину держава забезпечує безоплатне світло в житлі:

на одного прописаного — 30 кВт/г на місяць.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.