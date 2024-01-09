Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги — Finance.ua
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Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги

Казна та Політика
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Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги
Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги
Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Про це йдеться на сайті уряду.
Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих рф.
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Крім того, документом на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.
Нагадаємо, при призначенні житлової субсидії не враховуються депозити до 100 тисяч гривень та доходи від їх розміщення. Про це нагадали в ПФУ, відповідаючи на питання українців про вплив депозитів та нарахованих відсотків на субсидії.
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