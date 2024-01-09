Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги — Finance.ua

Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги

Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Про це йдеться на сайті уряду.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих рф.

Читайте також В Україні дорожчає комуналка (інфографіка)

Крім того, документом на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, при призначенні житлової субсидії не враховуються депозити до 100 тисяч гривень та доходи від їх розміщення. Про це нагадали в ПФУ, відповідаючи на питання українців про вплив депозитів та нарахованих відсотків на субсидії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.