Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку — Finance.ua

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Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку

Особисті фінанси
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Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку
Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку
При призначенні житлової субсидії не враховуються депозити до 100 тисяч гривень та доходи від їх розміщення. Про це нагадали в ПФУ, відповідаючи на питання українців про вплив депозитів та нарахованих відсотків на субсидії.
Пенсійний фонд України відповів, чи обліковуються при обчисленні сукупного доходу сім'ї відсотки, нараховані банком за розміщення депозиту.
«Чи зарахують мені до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії нараховані банком відсотки від розміщеного депозиту?» — запитав українець у пенсійних експертів.
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У ПФУ зазначили, що згідно з доходами від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, що прописано в постанові Кабміну № 632 від 22 липня 2020 року.
При цьому у фонді зазначили, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, то житлова субсидія у такому у разі не призначається.

Довідка Finance.ua:

  • субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування;
  • наразі не розглядається питання внесення змін до порядку нарахування житлових субсидій у 2024 році.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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