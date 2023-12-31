Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку — Finance.ua

Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку

При призначенні житлової субсидії не враховуються депозити до 100 тисяч гривень та доходи від їх розміщення. Про це нагадали в ПФУ, відповідаючи на питання українців про вплив депозитів та нарахованих відсотків на субсидії.



Пенсійний фонд України відповів , чи обліковуються при обчисленні сукупного доходу сім'ї відсотки, нараховані банком за розміщення депозиту.

«Чи зарахують мені до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії нараховані банком відсотки від розміщеного депозиту?» — запитав українець у пенсійних експертів.

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У ПФУ зазначили, що згідно з доходами від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, що прописано в постанові Кабміну № 632 від 22 липня 2020 року.

При цьому у фонді зазначили, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, то житлова субсидія у такому у разі не призначається.

Довідка Finance.ua:

субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування;

наразі не розглядається питання внесення змін до порядку нарахування житлових субсидій у 2024 році.



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