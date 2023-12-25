Чи буде перерахунок житлових субсидій у 2024 році - відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Чи буде перерахунок житлових субсидій у 2024 році - відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Чи буде перерахунок житлових субсидій у 2024 році - відповідь Мінсоцполітики

Наразі не розглядається питання внесення змін до порядку нарахування житлових субсидій у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України в коментарі «Апострофу».

Як йдеться в офіційному листі Мінсоцполітики, у листопаді поточного року (опалювальний сезон 2023/2024 років) близько 1,7 млн домогосподарств нараховано субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії становив 1 412,22 гривні.

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В той же час в Мінсоцполітики нагадали про експериментальний проект щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива.

Щодо цього проекту, то міністерство має подати до 1 липня 2024 року Кабінету Міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері надання пільг і житлових субсидій на його придбання.

Довідка Finance.ua

Кабінет Міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом;

Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо можливості оформлення житлової субсидії для оплати комунальних послуг особами, які працюють на пів ставки;



наявність земельного паю не може стати перепоною для отримання субсидії. Але субсидію призначають із врахуванням доходу, отриманого від землі. І якщо цей дохід високий, то власник паю може не отримати субсидію.

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