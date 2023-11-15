Житлові субсидії надаватимуть по-новому — Finance.ua

Житлові субсидії надаватимуть по-новому Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Житлові субсидії надаватимуть по-новому

Кабінет міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Що змінюється

Відтепер Пенсійний фонд має можливість призначати субсидію на оплату комунальних послуг за декларативним принципом у спрощеній заяві про призначення та надання житлових субсидій.

Також змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.

Крім того, уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів строку розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

Довідка Finance.ua:

незабаром на порталі Дія можна буде подати спрощену заяву про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива. Подати заяву про субсидію в Дії можна буде втричі швидше. Раніше заповнення розширеної заяви займало близько 30 хвилин;

для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником. Цей документ, який підтверджує, що людина дійсно сплачує борг, потрібно прикріпити до заяви щодо отримання виплат;



в Мінсоцполітики наголошують, що не планують встановлювати нові обмеження для отримання житлових субсидій. Гроші на виплати у держбюджеті-2024 на субсидії будуть.

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