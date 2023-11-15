Житлові субсидії надаватимуть по-новому — Finance.ua

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Житлові субсидії надаватимуть по-новому

Особисті фінанси
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Житлові субсидії надаватимуть по-новому
Житлові субсидії надаватимуть по-новому
Кабінет міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Що змінюється

Відтепер Пенсійний фонд має можливість призначати субсидію на оплату комунальних послуг за декларативним принципом у спрощеній заяві про призначення та надання житлових субсидій.
Також змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.
Крім того, уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів строку розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

Довідка Finance.ua:

  • незабаром на порталі Дія можна буде подати спрощену заяву про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива. Подати заяву про субсидію в Дії можна буде втричі швидше. Раніше заповнення розширеної заяви займало близько 30 хвилин;
  • для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником. Цей документ, який підтверджує, що людина дійсно сплачує борг, потрібно прикріпити до заяви щодо отримання виплат;
  • в Мінсоцполітики наголошують, що не планують встановлювати нові обмеження для отримання житлових субсидій. Гроші на виплати у держбюджеті-2024 на субсидії будуть.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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