Субсидію можна легко втратити: що позбавить допомоги — Finance.ua

Субсидію можна легко втратити: що позбавить допомоги Сьогодні 08:11 — Особисті фінанси

Українці скаржаться на позбавлення допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Причиною втрати субсидії на зиму може стати чимала покупка.

Про це йдеться у скарзі на сторінці Пенсійного фонду у соцмережі Facebook.

Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, за чинним українським законодавством, існують деякі обмеження, через які можна позбутися субсидії. Особливо це стосується здійснення дорогих покупок.

В одному з повідомлень на сторінці ПФУ українка попросила пояснити, чому їй скасували надавану субсидію. Питання стосувалося операції з майном. Вона придбала квартиру нещодавно, і ПФУ взяв це до уваги під час обрахунку доходу.

«Прошу пояснити, чому припинили виплату субсидії, якщо при її нарахуванні враховані мої доходи за І півріччя 2023 року, а протягом року перед призначенням субсидії я не здійснювала купівлю або продаж товару на суму понад 50 тис. грн, адже факт такої купівлі впливає на призначення субсидії на наступний термін?», — йдеться у повідомленні.

Фахівці ПФУ пояснили, що є деякі особливості врахування доходів та значних покупок при призначенні субсидії. Так, зараз виплати не призначають, якщо хтось з домогосподарства чи член родини із складу домогосподарства упродовж 12 місяців перед зверненням за субсидією чи призначенням допомоги без звернення, здійснив операцію на суму більш ніж 50 тисяч гривень.

Розмір фінансової операції враховують на момент здійснення купівлі. Через це жінка матиме право звернутися за житловою субсидією лише у 2025 році.

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