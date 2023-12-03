У ПФУ пояснили, чи можна отримати субсидію, працюючи на пів ставки — Finance.ua
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У ПФУ пояснили, чи можна отримати субсидію, працюючи на пів ставки

Особисті фінанси
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У ПФУ пояснили, чи можна отримати субсидію, працюючи на пів ставки
У ПФУ пояснили, чи можна отримати субсидію, працюючи на пів ставки
Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо можливості оформлення житлової субсидії для оплати комунальних послуг особами, які працюють на пів ставки.
Про це пише Новини. Live з посиланням на Пенсійний фонд.

Чи можна отримати субсидію, працюючи на пів ставки

Субсидію може бути призначено домогосподарству за умови, що за особу, яка працює на пів ставки, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
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При зверненні за призначенням житлової субсидії в грудні 2023 — січні 2024 року сукупний дохід враховуватиметься за ІІ-ІІІ квартали 2023 року.
За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян. А саме:
  • одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; якщо розділено особові рахунки — то кожен із тих, на кого відкрито рахунок;
  • громадянин, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за рішенням суду);
  • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняли в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за житлово-комунальні послуги;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не зареєстровані у житлі, однак фактично проживають згідно з договором оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).
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Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом.
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За матеріалами:
Novyny.live
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