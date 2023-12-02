Опалювальний сезон: що треба знати про субсидії — Finance.ua

Опалювальний сезон: що треба знати про субсидії Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Українці можуть звертатися за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період 2023−2024. Якою буде сума нарахованої субсидії, можна визначити самостійно.

Субсидія 2023−2024 — як розрахувати

У листопаді під час розрахунку фахівці фонду враховують доходи усіх членів домогосподарства за перший та другий квартали цього року. Якщо на субсидію претендує пенсіонер, то його дохід враховують у вигляді пенсії у розмірі виплат за серпень поточного року.

«Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги більший визначеного для них обов’язкового платежу», — повідомляють у ПФУ.

Потрібно розрахувати обов’язковий відсоток платежу для родини, який встановлюється індивідуально. Для цього застосовують спеціальну формулу:

Обчислюється середньомісячний сукупний дохід. Далі його потрібно поділити на кількість членів домогосподарства; Таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу; Дохід на одну людину необхідно поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого буде призначена субсидія; Отриманий результат потрібно поділити на два та помножити на 15%. Отримане число і буде необхідним відсотком від середньомісячного сукупного доходу.

Попереднього опалювального сезону українцям виплачували в середньому до 1,6 тис. гривень допомоги на місяць. Цього року розмір допомоги може підвищитися, враховуючи зростання тарифів на електроенергію.

Хто має звертатись за субсидією

За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян. А саме:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, якщо розділено особові рахунки, то кожен із тих, на кого відкрито рахунок;

громадянин, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за рішенням суду);

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняли в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за житлово-комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не зареєстровані у житлі, однак фактично проживають в договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).

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