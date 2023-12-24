Українці можуть отримати субсидію на орендовану квартиру: як оформити — Finance.ua

Українці можуть отримати субсидію на орендовану квартиру: як оформити Сьогодні 08:15 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати субсидію на орендовану квартиру: як оформити

В Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на Пенсійний фонд.

Як оформити субсидію на орендовану квартиру

За українським законодавством, субсидії надають тим громадянам, чий рівень доходу не дозволяє повністю оплачувати комунальні послуги.

Зокрема, це можуть бути також іноземні громадяни або особи без громадянства, які перебувають в Україні згідно із законом і мешкають у квартирах чи приватних будинках.

Таким чином, субсидію можна оформити не тільки людям, які зареєстровані у житловому приміщенні, а також:

особам, які не зареєстровані, проте фактично проживають на основі договору оренди;

забудовникам, індивідуальне житло яких ще не здали в експлуатацію, проте рахунки надходять;

ВПО, що проживають навіть без договору оренди;

дітям без батьківської опіки чи недієздатним особам працездатного віку під опікою (на основі заяви опікуна).

Договір оренди житла

Сам договір оренди житла має відповідати умовам статей 810−825 Цивільного кодексу. Зокрема, має бути викладений у письмовій формі, а також мати нотаріальне посвідчення (якщо йдеться про термін більше трьох років).

У такому документі кожна зі сторін має бути чітко ідентифікована, тому в реквізитах фізособи вказують:

прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний номер;

адресу місця реєстрації (прописку);

паспортні дані (серію та номер);

номер мобільного телефону.

При цьому для орендарів житлового приміщення субсидію призначають на термін дії договору найму житла, проте не більше ніж на 12 місяців з місяця звернення за призначенням допомоги. На наступний термін субсидію призначають за зверненням орендаря.

Покрокова інструкція з оформлення субсидії

Для того, щоб оформити заяву на субсидію, необхідно звернутися в орган ПФУ у регіоні, де перебуває людина:

написати заяву за спеціальною формою;

додати договір оренди житла;

для ВПО, що проживають без договору оренди, додати до заяви документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою;

заповнити довідку про доходи, враховуючи прибутки усієї родини.

Субсидію можна оформити дистанційно — у мобільному застосунку «Дія» чи на сайті ПФУ. Для цього треба:

обрати розділ «Послуги» та перейти у пункт «Заява на субсидію»;

заповнити усі поля і, обов’язково, перевірити правильність введених даних;

обрати, на які саме послуги потрібна субсидія;

задекларувати усе своє майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

При цьому варто зауважити, що у разі зміни складу домогосподарства упродовж тридцяти днів потрібно повідомити орган ПФУ і знову подати заяву та декларацію.

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