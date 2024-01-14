Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%

Особисті фінанси
53
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.
Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
  • на утримання та ремонт житла — на 3,4%,
  • на водопостачання — 0,8%,
  • на прибирання сміття — на 5,5%,
  • на каналізацію — на 0,7%
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 3,0%
  • на електроенергію — на 69,7%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.
Читайте також
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.
Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.