Україні за 10 років знадобиться побудувати понад 10 ГВт нових потужностей — Кудрицький — Finance.ua
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Україні за 10 років знадобиться побудувати понад 10 ГВт нових потужностей — Кудрицький

Енергетика
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Україні за 10 років знадобиться побудувати понад 10 ГВт нових потужностей — Кудрицький
Україні за 10 років знадобиться побудувати понад 10 ГВт нових потужностей — Кудрицький
Україна може побудувати нові енергетичні потужності та приєднатися до європейського ринку електроенергії менше, ніж за 10 років. Для цього потрібні відповідні ринкові та регуляторні умови.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю Аурі Сабадус, яка висвітлює питання енергетики у східній Європі, Туреччині та Україні для авторитетного міжнародного ресурсу Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).
Інвестиції у нові потужності потрібні українській енергосистемі не тільки для підтримки курсу «зеленого» переходу, але й для заміщення електростанцій, які були пошкоджені внаслідок російських масованих атак.
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Моделювання «Укренерго» подальшого розвитку енергосистеми, зафіксоване в Звіті з оцінки достатності генеруючих потужностей, свідчить про те, що Україні знадобиться більше 10 ГВт нових потужностей.
Окрім майже 8 ГВт вітрової та сонячної генерації, система потребуватиме високоманеврових потужностей для балансування — до 1,5ГВт газових пікерів, до 1,5 ГВт теплових електростанцій на біопаливі, 1 ГВт систем накопичення енергії.
«Більшість цих потужностей мають бути розосереджені по країні та меншими за масштабом, щоб мінімізувати вразливість інфраструктури до атак безпілотників або ракет», — підкреслив керівник «Укренерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Kosatka.Media
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