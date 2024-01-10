НКРЕКП розпочала аналіз суттєвого коливання цін на ринку е/е — Finance.ua

НКРЕКП розпочала аналіз суттєвого коливання цін на ринку е/е Сьогодні 09:29 — Енергетика

НКРЕКП розпочала аналіз суттєвого коливання цін на ринку е/е

НКРЕКП розпочала аналіз та дослідження інформації і матеріалів, які пов’язані із нетиповою поведінкою окремих учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку е/е, що призвела до суттєвого коливання цін на цих сегментах ринку електричної енергії на початку січня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Аби встановити всі обставини ситуації, що склалася на РДН та ВДР, НКРЕКП звернулася із запитами щодо надання інформації, документів та пояснень до НЕК «Укренерго», АТ «Оператор ринку», а також до низки учасників РДН/ВДР.

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Крім того, регулятор направив ОР клопотання про проведення ним моделювання за допомогою програмного забезпечення ОР (XMtrade) результатів торгів на РДН, які могли б скластися у разі відсутності нетипових дій окремих учасників РДН/ВДР.

«Після завершення попереднього дослідження Регулятором будуть вжиті відповідні заходи, у тому числі регуляторного впливу», — зазначили в комісії.

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