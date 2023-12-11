НКРЕКП підвищив тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії у 2024 році — Finance.ua

НКРЕКП підвищив тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії у 2024 році Сьогодні 10:00 — Енергетика

НКРЕКП підвищив тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії у 2024 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК «Укренерго» з 1 січня 2024 року на 9%.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, передає «Укрінформ».

Зазначається, що з 2024 року вартість передачі електроенергії зросте на 9%, до 528,57 грн/МВт-год. Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-год.

Також передбачається підвищення окремого пільгового тарифу на передання для підприємств «зеленої» електрометалургії на 74% - з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт рішення про підвищення на 2024 рік тарифу НЕК «Укренерго» на 22,1%, а для «зеленої» металургії - на 97%.

Економічна Правда За матеріалами:

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