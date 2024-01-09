Віялові відключення світла: умови — Finance.ua

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Віялові відключення світла: умови

Енергетика
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Віялові відключення світла: умови
Віялові відключення світла: умови
Планові відключення електроенергії в Україні цієї зими поки що не застосовувалися. Але у разі масованих ракетних атак та значних пошкоджень інфраструктури до них можуть повернутися.
Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Є імовірність, але вона достатньо низька. Ця імовірність звичайно що залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки й десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась імовірність цього існує», — сказав він.
Як зазначив Герус, зараз вже «майже середина січня, і ми обходимося без цього», і вся робота якраз націлена на те, щоб і надалі таких відключень не було.
«Ну і зараз так просто вразити наші енергооб'єкти не вдасться. У нас є певний запас міцності, У нас є певний запас енергообладнання. Тому імовірність таких відключень є, але досить низькою», — повідомив депутат.

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.
Як заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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