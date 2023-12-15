Укренерго стала повноправним членом ENTSO-E — що це означає для країни Сьогодні 20:01 — Енергетика

Укренерго стала повноправним членом ENTSO-E — що це означає для країни

Український системний оператор НЕК Укренерго отримав повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

«Таке рішення ухвалив вищий керівний орган ENTSO-E — Генеральна Асамблея. З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м повноправним членом об'єднання», — повідомили в Укренерго.

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Членство Укренерго в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем як рівноправних учасників європейського енергетичного простору, заявили в компанії.

«Об'єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК Укренерго статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції. Це важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання», — заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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У компанії пояснили, що набуття Укренерго юридичного статусу члена ENTSO-E стало можливим, зокрема, після того, як у листопаді 2023 року ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення сталого з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України.

Як поінформували в НЕК, з набуттям статусу члена ENTSO-E компанія зможе, зокрема, голосувати під час Генеральної Асамблеї ENTSO-E.

«Це означає, що український оператор енергосистеми візьме участь в ухваленні річної програми роботи ENTSO-E, яка визначає пріоритети роботи Асоціації з ключових питань: ринку електричної енергії, розвитку транс'європейської енергетичної інфраструктури, управління ризиками в енергетиці», — зазначив оператор.

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Рішенням Асамблеї також ухвалюються такі важливі документи, як 10-річний План розвитку європейської мережі та стратегії щодо подій, які суттєво впливають на технічні, безпекові, ринкові або фінансові умови роботи операторів системи передачі Європи.

Також Укренерго візьме участь у комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групах.

«Це означає, що Укренерго візьме участь у комітетах з ринкових питань, розвитку мережі, досліджень, розвитку та інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Також Укренерго може брати участь у розробці Мережевих кодексів — правил роботи, що сприяють інтеграції та ефективності ринку електроенергії; у розробці та затвердженні регіональних інвестиційних планів і працювати в групі з правових і регуляторних питань», — сказали в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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