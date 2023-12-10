Енергетика може стати драйвером у процесі приєднання України до ЄС — Finance.ua

Енергетика може стати драйвером у процесі приєднання України до ЄС Вчора 23:22 — Енергетика

Енергетика може стати драйвером у процесі приєднання України до ЄС. Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук з генеральною директоркою енергетичного гендиректорату Європейської Комісії Дітте Юль Йоргенсен у межах конференції COP28.

Представниця Єврокомісії оцінила прогрес євроінтеграційних реформ в енергетичному секторі та відзначила зусилля уряду України у підготовці Національного плану з енергетики та клімату. Також Дітте Юль Йоргенсен позитивно оцінила роботу Міністерства енергетики України у напрацюванні принципів залучення сталого фінансування для розвитку підприємств енергетичного сектору.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний статус імплементації Україною директив та регламентів ЄС, спрямованих на інтеграцію ринків електроенергії, подальше впровадження REMIT, а також реалізацію Закону про «зелену» трансформацію.

Також ішлося про стан та перспективи розвитку сектору відновлюваних газів, зокрема про підготовку Дорожньої карти з реалізації відповідного Меморандуму між Україною та ЄС.

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