В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою — Finance.ua

В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою Вчора 21:00 — Енергетика

В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою

Комерційний імпорт електроенергії є дешевшим, аніж аварійна допомога для покриття дефіциту потужності, і дає гарантії того, що Україна отримає необхідні обсяги.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав на «Energy Security Dialogue 2023: Стійкість та Відновлення», передає Еспресо.

«Ми створили певну рамку, яка дозволяє нам у цій непростій ситуації втримувати баланс в енергосистемі, але проблема негарантованості аварійної допомоги — вона є основною, чому комерційний імпорт кращий. Навіть питання не в грошах, а в гарантованості. Комерційний імпорт плановий — він дешевший, але він і гарантований», — пояснив він різницю між комерційним імпортом та аварійною допомогою.

Водночас Кудрицький наголосив на необхідності зміни ринкового регулювання.

«Імпорт дійсно в певні години є, але для того, щоби повністю покрити дефіцит, його недостатньо. Для того, щоби повністю покривати дефіцит, по суті, наше ринкове регулювання в Україні повинно бути гармонізоване з європейським. Тоді у нас буде набагато краща ситуація з тим, щоб залучати дешевший імпорт з Європи, аніж дорожчу аварійну допомогу», — сказав голова правління НЕК «Укренерго».

Читайте також Кудрицький назвав кроки, які можуть посилити стійкість енергосистеми взимку

За його словами, ціна аварійної допомоги не є фіксованою, вона може змінюватися щогодини.

«Це дуже сильно залежить від цін на суміжних ринках: у Словаччині, Румунії, Польщі може бути ситуативно ціна майже однакова, а іноді вона значно вища (ми говоримо про аварійну допомогу). Ця ціна аварійної допомоги — вона не є абсолютно фіксованою, вона є, по суті, ціною балансуючого ринку сусідніх країн, прив’язаних до цієї ціни — тому теж варіюються, кожної години можуть змінюватися», — сказав Кудрицький.

Втім, основною проблемою є не ціна, а гарантії, наголосив він.

Читайте також Деяким українцям заборонять відключати електроенергію: як це працюватиме

«Відмови можуть бути, якщо у сусідів наших не має „під рукою“ прямо зараз додаткових резервних потужностей, які можна включити й нам допомогти. Періодично коли ми звертаємося за аварійною допомогою до наших сусідів, ми отримуємо інформацію про те, що обсяг, який ми просимо — повною мірою вони не здатні нам дати в конкретний момент, або взагалі у них є проблеми з додатковими потужностями», — пояснив Кудрицький.

Він зазначив, що Україна може брати аварійну допомогу й від тих країн, із якими немає спільного кордону, однак ця допомога буде дорожчою.

«На щастя, у нас досить багато сусідів і ми завжди можемо цю аварійну допомогу попросити в когось іншого, якщо отримали відмову. Ба більше, у нас є договір зі всіма європейськими операторами, за яким ми можемо таку аварійну допомогу брати не тільки в безпосередніх сусідів, а навіть в країн, які знаходяться за ними, наприклад Німеччина. До цього ми ще не вдавалися, така допомога буде ще дорожчою, ніж звичайна аварійна допомога, але у нас є така опція», — резюмував Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.