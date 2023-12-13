В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою

Енергетика
98
В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою
В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою
Комерційний імпорт електроенергії є дешевшим, аніж аварійна допомога для покриття дефіциту потужності, і дає гарантії того, що Україна отримає необхідні обсяги.
Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав на «Energy Security Dialogue 2023: Стійкість та Відновлення», передає Еспресо.
Читайте також
«Ми створили певну рамку, яка дозволяє нам у цій непростій ситуації втримувати баланс в енергосистемі, але проблема негарантованості аварійної допомоги — вона є основною, чому комерційний імпорт кращий. Навіть питання не в грошах, а в гарантованості. Комерційний імпорт плановий — він дешевший, але він і гарантований», — пояснив він різницю між комерційним імпортом та аварійною допомогою.
Водночас Кудрицький наголосив на необхідності зміни ринкового регулювання.
«Імпорт дійсно в певні години є, але для того, щоби повністю покрити дефіцит, його недостатньо. Для того, щоби повністю покривати дефіцит, по суті, наше ринкове регулювання в Україні повинно бути гармонізоване з європейським. Тоді у нас буде набагато краща ситуація з тим, щоб залучати дешевший імпорт з Європи, аніж дорожчу аварійну допомогу», — сказав голова правління НЕК «Укренерго».
Читайте також
За його словами, ціна аварійної допомоги не є фіксованою, вона може змінюватися щогодини.
«Це дуже сильно залежить від цін на суміжних ринках: у Словаччині, Румунії, Польщі може бути ситуативно ціна майже однакова, а іноді вона значно вища (ми говоримо про аварійну допомогу). Ця ціна аварійної допомоги — вона не є абсолютно фіксованою, вона є, по суті, ціною балансуючого ринку сусідніх країн, прив’язаних до цієї ціни — тому теж варіюються, кожної години можуть змінюватися», — сказав Кудрицький.
Втім, основною проблемою є не ціна, а гарантії, наголосив він.
Читайте також
«Відмови можуть бути, якщо у сусідів наших не має „під рукою“ прямо зараз додаткових резервних потужностей, які можна включити й нам допомогти. Періодично коли ми звертаємося за аварійною допомогою до наших сусідів, ми отримуємо інформацію про те, що обсяг, який ми просимо — повною мірою вони не здатні нам дати в конкретний момент, або взагалі у них є проблеми з додатковими потужностями», — пояснив Кудрицький.
Він зазначив, що Україна може брати аварійну допомогу й від тих країн, із якими немає спільного кордону, однак ця допомога буде дорожчою.
Місце для вашої реклами
«На щастя, у нас досить багато сусідів і ми завжди можемо цю аварійну допомогу попросити в когось іншого, якщо отримали відмову. Ба більше, у нас є договір зі всіма європейськими операторами, за яким ми можемо таку аварійну допомогу брати не тільки в безпосередніх сусідів, а навіть в країн, які знаходяться за ними, наприклад Німеччина. До цього ми ще не вдавалися, така допомога буде ще дорожчою, ніж звичайна аварійна допомога, але у нас є така опція», — резюмував Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.