Україна зможе імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії — Шмигаль — Finance.ua

Україна зможе імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії — Шмигаль Сьогодні 07:55 — Енергетика

Згідно з рішенням ENTSO-E, Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії, вирішуючи проблему дефіциту потужностей в енергосистемі. Прем'єр-міністр закликав активно використовувати цю можливість, а також закликав громадян економити електроенергію.

Завдяки рішенню Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) Україна матиме змогу імпортувати 1,7 ГВт електроенергії. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Антикризового енергетичного штабу, пише УНН.

Маємо рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти.

За даними Шмигаля, унаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в енергосистемі країни спостерігається дефіцит потужностей. Керівники профільних підприємств та відомств доповіли прем'єру про кроки для стабілізації ситуації в енергосистемі. Зокрема, міністр енергетики та керівники енергетичних підприємств доповіли про хід відновлювальної кампанії на об'єктах, а також про запаси ресурсів і шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.

Також Шмигаль закликав українців робити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години.

УНН За матеріалами:

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