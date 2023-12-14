Україна зможе імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна зможе імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії — Шмигаль

Енергетика
40
Згідно з рішенням ENTSO-E, Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії, вирішуючи проблему дефіциту потужностей в енергосистемі. Прем'єр-міністр закликав активно використовувати цю можливість, а також закликав громадян економити електроенергію.
Завдяки рішенню Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) Україна матиме змогу імпортувати 1,7 ГВт електроенергії. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Антикризового енергетичного штабу, пише УНН.
Маємо рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти.
За даними Шмигаля, унаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії в енергосистемі країни спостерігається дефіцит потужностей. Керівники профільних підприємств та відомств доповіли прем'єру про кроки для стабілізації ситуації в енергосистемі. Зокрема, міністр енергетики та керівники енергетичних підприємств доповіли про хід відновлювальної кампанії на об'єктах, а також про запаси ресурсів і шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.
Також Шмигаль закликав українців робити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.