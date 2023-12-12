Кудрицький назвав кроки, які можуть посилити стійкість енергосистеми взимку — Finance.ua

Кудрицький назвав кроки, які можуть посилити стійкість енергосистеми взимку Вчора 20:05 — Енергетика

Кудрицький назвав кроки, які можуть посилити стійкість енергосистеми взимку

Для посилення стійкості української енергосистеми цієї зими треба вивести з ремонтів якомога більше енергоблоків електростанцій та збільшити обсяги комерційного електрики.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час конференції Ukrainian Energy Security Dialogue.

«Ми можемо сфокусувати свої зусилля на тому, щоб вивести якомога більше енергоблоків з ремонту, щоб принаймні частину зими мати збільшені обсяги генерації в енергосистемі. Друге, що ми повинні зробити — нарешті замінити аварійну допомогу на звичайний комерційний імпорт», — сказав Кудрицький.

Він наголосив, що питання збільшення імпорту електроенергії є регуляторним. Укренерго наразі забезпечило можливість імпорту 1,7 ГВт, однак навіть у пікові години ця потужність використовується приблизно на третину.

Кудрицький пов’язує таку ситуацію із невідповідністю регулювання на українському ринку електроенергії із регулюванням на європейському ринку. «У нас у досить великій кількості годин ціна тримається нижче, ніж європейські ціни, при тому що в цей момент може бути серйозний дефіцит потужності», — сказав він.

Очільник Укренерго також наголосив, що у перспективі Україна має зосередитися на залученні інвестицій у будівництво нових генеруючих потужностей.

Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям українців. Це не стосується аварійних перерв та застосування графіків обмежень.

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