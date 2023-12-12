З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна — «Укренерго» Сьогодні 15:35 — Енергетика

На ранок вівторка в роботу повернулися три блоки на теплових електростанціях і один на теплоелектроцентралі, але ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомила НЕК «Укренерго»

«На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть виробляти електроенергію через хмарну погоду», — описав ситуацію системний оператор у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що через підвищення температури повітря споживання вранці у вівторок на 1,6% нижче, ніж у понеділок, але залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. «Укренерго» зазначила, що вчора добовий максимум споживання був уранці і всього 0,4% недотягнув до рекордного в цьому опалювальному сезоні показника 7 грудня.

«Тому дуже важливо продовжувати уважно ставитися до користування енергоємними електроприладами та споживати е/е ощадливо», — закликає НЕК.

Там уточнили, що обсяг аварійної допомоги з Румунії та Польщі в понеділок, коли вона через недостатність генерації залучалася п’ятий день поспіль, починаючи з 7 грудня, становив 3400 МВт-год.

«Водночас ліміти споживання не запроваджували, графіки відключень не запроваджували і не прогнозують», — наголосили в «Укренерго».

Там також додали, що пропускна здатність високовольтних мереж компанії достатня для покриття наявного попиту.

Експорт, як і раніше, не здійснюється, імпорт майже на 20% вищий за показник понеділка — його загальний обсяг у ранкові та вечірні години зі Словаччини та Румунії становить 2700 МВт-год (вчора було 2306 МВт-год), з максимальною потужністю в окремі години до 667 МВт (із 1 грудня технічна можливість імпортувати 1700 МВт — ЕР).

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