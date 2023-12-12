Деяким українцям заборонять відключати електроенергію: як це працюватиме — Finance.ua

Деяким українцям заборонять відключати електроенергію: як це працюватиме Сьогодні 16:01 — Енергетика

Деяким українцям заборонять відключати електроенергію: як це працюватиме

Мінсоцполітики пропонує заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям українців. Це не стосується аварійних перерв та застосування графіків обмежень.

Про це свідчить проєкт постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, віднесених до категорій вразливих споживачів, належать:

1) обов’язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електричну енергію за визначеним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

2) заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача пов’язана з несплатою / сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Спеціальні додаткові заходи захисту вразливих споживачів у частині заборони відключення не поширюються на випадки планових та / або аварійних перерв в електропостачанні, застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень.

Вразливі категорії

До категорії вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:

1) одержувачі житлових субсидій;

2) особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

3) батьки-вихователі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше ніж 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і які не є одержувачами житлових субсидій;

4) багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

5) прийомні сім'ї, в які влаштовано троє і більше дітей; особи, які здійснюють опіку / піклування над трьома та більше дітьми, і не є одержувачами житлових субсидій; 6) побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій;

7) сім'ї з новонародженою дитиною віком до 1 року, які не є одержувачами житлових субсидій.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год;

тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% до 3 гривень за кіловат-годину у разі ухвалення рішення. Проте, як заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.



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