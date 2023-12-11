Галущенко: війна триває — маємо використовувати електроенергію ощадливо, особливо в пікові години — Finance.ua

Галущенко: війна триває — маємо використовувати електроенергію ощадливо, особливо в пікові години Вчора 14:33 — Енергетика

Галущенко: війна триває — маємо використовувати електроенергію ощадливо, особливо в пікові години

Ворог щоденно атакує енергетичні об'єкти у прифронтових областях, внаслідок чого в енергосистемі спостерігається незначний дефіцит — до 1%.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«росіяни постійно атакують Херсонську, Донецьку, Харківську, Сумську області. Внаслідок ворожих атак там є досить суттєві пошкодження і в генеруючих компаніях, і в локальних мережах. Буквально щодня ми отримуємо повідомлення про обриви ліній і зупинку блоків внаслідок бойових дій», — зазначив міністр.

Українська протиповітряна оборона відпрацьовує на відмінно, тому наслідків ворожих атак споживачі не відчули. Також була проведена і триває значна робота для посилення систем пасивного захисту енергооб'єктів.

«Жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які страждають через руйнування внаслідок бойових дій.

Водночас через втрату генерацій, похолодання і зростання споживання ми спостерігаємо у певні дні дефіцит близько 1% споживання", — зазначив міністр, додавши, що дефіцит покривається за рахунок екстреної допомоги країн-партнерів, а також імпорту електроенергії.

Герман Галущенко зазначив, що наразі спостерігається зростання споживання електроенергії, навіть порівняно з аналогічним періодом 2021 року. З огляду на ситуацію, енергетики звертаються до споживачів з проханням економніше споживати електроенергію.

«Важливо, щоб люди розуміли: ми — у війні. А тому треба ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години», — підкреслив міністр.

Галущенко вчергове наголосив, що жодних передумов для блекаутів немає.

«Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер», — запевнив міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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