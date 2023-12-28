Кияни заборгували за світло 1 млрд грн — Finance.ua

Кияни заборгували за світло 1 млрд грн Сьогодні 10:34 — Енергетика

Кияни заборгували за світло 1 млрд грн

Побутові споживачі електроенергії в Києві станом на 1 грудня 2023 року заборгували за ресурс 1 млрд грн.

Про це повідомила компанія Yasno — постачальник універсальної послуги та постачальник е/е домогосподарствам у столиці.

Згідно з пресрелізом компанії, клієнтів-боржників налічується понад 1 млн. Як випливає із загальної інформації на її сайті, це майже третина всіх побутових споживачів, яких обслуговує Yasno, а їх — 3,5 млн.

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У компанії уточнили, що 130 тис. домогосподарств із числа неплатників накопичили заборгованість більш ніж за три місяці. Переважна більшість із цієї кількості (понад 100 тис.) споживають щомісяця до 250 кВт-год, ще майже 19 тис. — 250−500 кВт-год, а 7 тис. неплатників — понад 500 кВт-год.

При цьому в Yasno звернули увагу, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася, назвавши таке ставлення до його обов’язків безвідповідальним.

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«Це гальмує темпи відновлення енергетичної інфраструктури, оскільки для цього необхідне стабільне надходження коштів від споживачів», — прокоментували в компанії.

Водночас вона акцентує увагу, що надалі, коли буде скасовано заборону на відключення клієнтів, боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

За цими даними, зростання цін на електричну енергію пов’язане із червневим підвищенням тарифу. Вартість електроенергії зросла на 69,7%. Ціна тоді підскочила до 2,64 гривні за 1 кВт*год.

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