Кожен десятий киянин не сплачував за світло понад три місяці — Finance.ua

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Кожен десятий киянин не сплачував за світло понад три місяці

Особисті фінанси
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Кожен десятий киянин не сплачував за світло понад три місяці
Кожен десятий киянин не сплачував за світло понад три місяці
Станом на 1 жовтня 2023 року кияни заборгували за електроенергію понад 875 млн грн. Попри постійні заклики енергетиків та влади своєчасно сплачувати рахунки, є споживачі, які свідомо ігнорують свої обов’язки.
Лише у Києві понад 92 млн грн сумарного боргу накопичили 8 тис. побутових клієнтів, які використовують у місяць більше 500 кВт∙год. Це, як правило, великі домоволодіння зі значною кількістю обладнання та потужною технікою. Тобто, в середньому борг одного такого будинку — 11,5 тис. грн.
Понад 102 млн грн заборгували містяни зі споживанням 250−500 кВт∙год та ще 205 млн грн ті, чиї лічильники намотують до 250 кВт∙год.
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Близько 127,5 тис. киян не розраховуються вже понад три місяці, а є чимало споживачів, які взагалі почали накопичувати заборгованість ще до війни.
Тариф на електроенергію, який встановлений Кабміном, включає оплату за ремонт та утримання мереж. Тому через погіршення платіжної дисципліни енергосистема недоотримує мільярди гривень на відновлення після ракетних обстрілів.
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«Сьогодні важлива кожна оплата. Маєте ви борг 50, 500 чи 5000 грн — будь-який внесок з цієї суми стане суттєвою підтримкою для всієї енергетичної галузі. На жаль, є клієнти, які навіть маючи фінансову можливість, не поспішають розраховуватися за світло. Вони накопичують заборгованість, користуючись мораторієм на відключення в умовах воєнного стану. Проте війна закінчиться, перемога буде, а борги нікуди не подінуться», — сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Для того, щоб уникнути негативних наслідків, які не завжди пов’язані тільки з відключеннями, Yasno закликає всіх споживачів перевірити стан особового рахунку та сплатити за світло.
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