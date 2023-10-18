Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги: Кличко пояснив причини — Finance.ua

Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги: Кличко пояснив причини Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги: Кличко пояснив причини

Столиця й цього опалювального сезону не підвищувала тариф на теплопостачання. Та просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«Аби ми могли закуповувати газ та інше паливо, місту потрібні кошти. З НАК „Нафтогаз“ укладені договори. Однак існує заборгованість за спожитий газ, частина якої - це різниця в тарифах, яку має відшкодувати держава. Інша частина — борги споживачів. Частину заборгованості перед Нафтогазом „Київтеплоенерго“ реструктуризує - відповідний алгоритм Київрада погодила 5 жовтня, — зазначив мер. — А щодо іншої частини, то ми досі очікуємо рішення уряду щодо компенсації різниці в тарифах. Відповідей на всі наші звернення досі немає. І це питання, нагадаю, стосується не тільки Києва, а й усіх інших громад. Борг перед Києвом — 6,8 мільярди, який уряд обіцяв погасити. А по всій країні - 36 мільярдів! А як виживати маленьким містам і селищам, де взагалі обмежені можливості?», — наголосив Віталій Кличко.

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Мер столиці також зазначив, що місто посилено готувалося до складної зими. Бо, за оцінками експертів, російські окупанти продовжуватимуть атакувати обʼєкти критичної інфраструктури.

«Система протиповітряної оборони стала більш надійною. Але, військові попереджають, що немає стовідсоткової гарантії безпеки. Тому, враховуючи досвід минулого року, ми підготувалися до екстрених ситуацій. Близько 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів. Понад 100 котелень міста також можливо оперативно переключити на роботу від генераторів. Придбали 23 мобільні пересувні котельні, які, у разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи, пункти обігріву. На всіх об'єктах інфраструктури ми створили необхідний запас палива. Працюватимуть у столиці і пункти обігріву», — повідомив Віталій Кличко.

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