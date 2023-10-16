В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону

Казна та Політика
14
В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону
В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону
Із початком опалювального сезону найбільші проблеми з постачанням тепла, електрики та газу будуть у прифронтових регіонах.
За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, особливо складна ситуація буде на Херсонщині.
«Звичайно, найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі розуміємо, що там практично кожного дня продовжуються обстріли», — сказала вона в ефірі телемарафону.
Читайте також
При цьому, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 1,5 тисячі споживачів Херсонщини і досі неможливо підключити до електрики. росіяни знову і знову обстрілюють об'єкти енергетики, як тільки бачать, що вони відновлені. Енергетики постійно опиняються під обстрілами.
«Найбільш загрозлива ситуація залишається в Херсонській області і в самому місті Херсон», — сказала вона.
Читайте також
Замміністра нагадала, що нещодавно ворог вразив ще й газорозподільчі мережі, в наслідок чого 12 тисяч споживачів на Харківщині залишились без газу. При цьому, подачу блакитного палива відновили тільки половині з них.
Проте Україна готова до складної зими: була проведена масштабна ремонтна кампанія на всіх видах генерації електроенергії та розподільчих мережах.
Читайте також
Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, минулого року енергетики отримали важкий, але дуже корисний досвід того, як підтримувати роботу енергосистеми в складних умовах. Станом на 12 жовтня 2023 року енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть намагатися знищити енергосистему України. Як наголошує президент, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.