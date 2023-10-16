В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону — Finance.ua

В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

В Міненерго розповіли, які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону

Із початком опалювального сезону найбільші проблеми з постачанням тепла, електрики та газу будуть у прифронтових регіонах.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, особливо складна ситуація буде на Херсонщині.

«Звичайно, найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі розуміємо, що там практично кожного дня продовжуються обстріли», — сказала вона в ефірі телемарафону.

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При цьому, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 1,5 тисячі споживачів Херсонщини і досі неможливо підключити до електрики. росіяни знову і знову обстрілюють об'єкти енергетики, як тільки бачать, що вони відновлені. Енергетики постійно опиняються під обстрілами.

«Найбільш загрозлива ситуація залишається в Херсонській області і в самому місті Херсон», — сказала вона.

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Замміністра нагадала, що нещодавно ворог вразив ще й газорозподільчі мережі, в наслідок чого 12 тисяч споживачів на Харківщині залишились без газу. При цьому, подачу блакитного палива відновили тільки половині з них.

Проте Україна готова до складної зими: була проведена масштабна ремонтна кампанія на всіх видах генерації електроенергії та розподільчих мережах.

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Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, минулого року енергетики отримали важкий, але дуже корисний досвід того, як підтримувати роботу енергосистеми в складних умовах. Станом на 12 жовтня 2023 року енергосистема захищена від ударів росіян краще, ніж минулого року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть намагатися знищити енергосистему України. Як наголошує президент, українська влада повністю усвідомлює небезпеку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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